قرقاش: تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السيـاسي والعسكري

المصدر: دبي‭ ‬ــ‭ ‬الإمارات‭ ‬اليوم‭ ‬ووكالات‬‬‬‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية،‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬قرقاش،‭ ‬أن‭ ‬ميليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬غير‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وأنها‭ ‬تعودت‭ ‬على‭ ‬المراوغة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬‮«‬يبرز‭ ‬بكل‭ ‬إيجابيته‭ ‬ومسؤوليته‭ ‬تجاه‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‮»‬‭. ‬وحمّلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬اليمنية،‭ ‬الانقلابيين‭ ‬الحوثيين‭ ‬مسؤولية‭ ‬عرقلة‭ ‬المشاورات،‭ ‬وعدم‭ ‬انعقادها‭ ‬في‭ ‬موعدها‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال‭ ‬قرقاش،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬تعودنا‭ ‬من‭ ‬الحوثي‭ ‬المراوغة‭ ‬حين‭ ‬يشعر‭ ‬بالضغط‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري،‭ ‬وأزمة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‭.. ‬واشتراط‭ ‬إرسال‭ ‬مئات‭ ‬الجرحى‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬عشية‭ ‬بدء‭ ‬المشاورات،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قراءته‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬التعطيل‭ ‬وعدم‭ ‬الجدية،‭ ‬بالمقابل‭ ‬يبرز‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬بكل‭ ‬إيجابيته‭ ‬ومسؤوليته‭ ‬تجاه‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لليمن،‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث،‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬أمس،‭ ‬أنه‭ ‬مازال‭ ‬يعمل‭ ‬لوصول‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬مشاورات‭ ‬جنيف‭ ‬حول‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للمبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬حول‭ ‬اليمن،‭ ‬أن‭ ‬غريفيث‭ ‬يواصل‭ ‬مشاوراته‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬اليمني،‭ ‬وقد‭ ‬التقى‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أيضاً‭ ‬دبلوماسيين،‭ ‬ويواصل‭ ‬العمل‭ ‬لضمان‭ ‬حضور‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬أليساندرا‭ ‬فيلوتشي‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬صحافية‭ ‬إن‭ ‬غريفيث،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬الخميس،‭ ‬لايزال‭ ‬ينتظر‭ ‬وصول‭ ‬ممثلي‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭. ‬وتابعت‭ ‬فيلوتشي‭ ‬‮«‬لايزال‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وصول‭ ‬وفد‭ ‬الحوثي‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المشاورات‭ ‬الجارية‭ ‬تشمل‭ ‬إجراءات‭ ‬بناء‭ ‬الثقة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬قضية‭ ‬الأسرى،‭ ‬والممرات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء،‭ ‬وقضايا‭ ‬اقتصادية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬اليمن،‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث،‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لن‭ ‬يشهد‭ ‬انعقاد‭ ‬أي‭ ‬اجتماعات‭ ‬حول‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬جنيف‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وبحسب‭ ‬‮«‬العربية‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬اليمني‭ ‬قرر‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬رغم‭ ‬إلغاء‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬وإعطاء‭ ‬وقت‭ ‬لجهود‭ ‬واتصالات‭ ‬غريفيث‭ ‬الهادفة‭ ‬لإقناع‭ ‬الحوثيين‭ ‬بالحضور‭. ‬وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬تأجيل‭ ‬انطلاق‭ ‬مشاورات‭ ‬جنيف‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬تعنت‭ ‬وفد‭ ‬ميليشيات‭ ‬الحوثي،‭ ‬وعدم‭ ‬حضوره‭ ‬المشاورات‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وحمّلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬اليمنية،‭ ‬الانقلابيين‭ ‬الحوثيين‭ ‬مسؤولية‭ ‬عرقلة‭ ‬مشاورات‭ ‬جنيف،‭ ‬وعدم‭ ‬انعقادها‭ ‬في‭ ‬موعدها‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأصدر‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بياناً،‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬ملتزم‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬للعالم‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬أخرى‭ ‬أنها‭ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬السلام‭ ‬المستدام،‭ ‬فيما‭ ‬دأب‭ ‬الانقلابيون‭ ‬على‭ ‬اختلاق‭ ‬الأعذار‭ ‬ووضع‭ ‬العراقيل‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وطالب‭ ‬بيان‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬اليمنية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬طالما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬إزاء‭ ‬الحالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتدهورة،‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني،‭ ‬باتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬ترغم‭ ‬الانقلابيين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬