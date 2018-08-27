اليمن يدعو إلى تحقيق دولي في تدخلات ميليشيات «حزب الله»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق دولي في تدخلات ميليشيات «حزب الله» اللبناني، المدعوم من إيران، في الشأن اليمني ودعم ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضحت الحكومة اليمنية في الرسالة أن ميليشيات الحوثي تخضع لتوجيه من ميليشيات «حزب الله» بهدف عرقلة مفاوضات جنيف المرتقبة في السادس من سبتمبر برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت الرسالة التي قدمها المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد عوض بن مبارك، إلى خطاب زعيم ميليشيات «حزب الله» حسن نصرالله في الـ29 من يونيو الماضي، الذي أعلن فيه أنه وميليشياته يتمنون القتال في اليمن إلى جانب ميليشيات الحوثي.