تطهير وادي المنسي بحضرموت من ألغام ومتفجرات «القاعدة»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت تطهير وادي المنسي والطرقات المؤدية إليه من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها تنظيم القاعدة الإرهابي قبل دحره من الوادي من قبل قوات النخبة اليمنية.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، إن الفرق الهندسية تمكنت خلال الأشهر الماضية من تفكيك ما يزيد على 2052 عبوة ولغماً أرضياً، زرعها التنظيم في أماكن متفرقة بوادي المنسي، وعلى جنبات الطرق المؤدية إلى الوادي ووسطها، وكذلك رفع ما خلفه التنظيم الإرهابي من قذائف، وذخائر ومتفجرات، وغيرها من مخلفات الحروب، بعد نجاح عملية الفيصل، التي استهدفت التنظيم، غرب مدينة المكلا. وأكد الجابري أن العبوات الناسفة والألغام الأرضية شديدة الانفجار زرعت لتفخيخ سبع طرق رئيسة مؤدية إلى وكر «القاعدة»، لاستهداف الجنود، وإلحاق الضرر بالمواطنين، حتى استطاعت قوات النخبة الكشف عن هذا المخطط، وأفشلته بنجاح عملية الفيصل، وطهرت مواقع التنظيم، ونزعت الألغام عن معظم المواقع.

وثمّن الجابري تعاون ودعم الأشقاء من قوات التحالف العربي، وفي مقدمتهم السعودية، والإمارات، وإسهامهما الكبير في عملية تطهير وادي المنسي خلال عملية الفيصل، مؤكداً أن هذه العملية أسهمت في تجنيب المنطقة خطر أعمال ووسائل الدمار التي زرعتها عناصر الشر الإرهابية.