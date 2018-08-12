هادي يؤكد ضرورة توحيد الجهود لتحرير مدينة تعز

المصدر: عدن - سبأنت

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية توحيد الجهود والإمكانات للانتصار لتعز ورفع معاناة أبنائها، من خلال عملية التحرير الشاملة والكاملة لمختلف مناطقها حتى تعود عجلة الحياة للمدينة، وتعود البسمة والأمل إلى شفاه أطفالها ونسائها بعد سنوات القتل والتهجير التي ألمت بالمدينة جراء الممارسات الغاشمة لميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية، التي عبثت بمقدرات المدينة والوطن بصورة عامة.

وشدد خلال لقائه، أمس، القيادات الميدانية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز بحضور محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود، على أهمية تجاوز التباينات التي تستخدم سبيلاً وذريعة لتأخير الحسم في المحافظة لمصلحة القوى الانقلابية وخدمة لأهدافها. وأشار إلى أن المسؤولية الوطنية يتحملها الجميع كل في موقعه لاستكمال تحرير المحافظة من الميليشيات واستباب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة.

من جانبه، وضع محافظ تعز، الرئيس أمام صورة التطورات والأحداث بالمحافظة وسير خطط وأعمال استكمال التحرير، بالتوازي مع أعمال توفير الخدمات وتقديم التسهيلات والإمكانات لإعادة تأهيل المدينة وتطبيع الحياة فيها، مثمناً دعم الرئيس لتعز وأبنائها على الدوام باعتبارها حجر الزاوية في هزيمة الميليشيات الانقلابية والقضاء على مشروعها الطائفي.