التحالف يكشف أدلة جريمة الحوثيين في الحديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرض المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أمس، دلائل تؤكد استهداف ميليشيات الحوثي الإيرانية للمدنيين في مستشفى الثورة وسوق السمك بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، إن عمليات التحالف العسكرية يومي 1 و2 أغسطس كانت بعيدة كل البعد عن المنطقتين المستهدفتين.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية في هذين اليومين كانت في مناطق قرب مطار الحديدة، وفي مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وشدد على استنكار العمل الإرهابي الجبان، الذي ارتكبته الميليشيات في مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة.

وقال إن قيادة التحالف تعبر عن بالغ الحزن والأسى لهذا العمل الإرهابي الجبان.

وأشار إلى أن بيانات الأمم المتحدة وآخرها البيان الأخير لمنسق الشؤون الإنسانية بخصوص قصف الحوثيين مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة تفتقر للدقة وغير صحيحة، بسبب عدم وجود مراقبين للمنظمة الدولية على الأرض.