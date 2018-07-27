«الهــلال» تفتتــح المـرحلــة الأولــــى من مشروع مياه لودر بمحافظة أبين.. وتدعم مراكز الغـــسيل الكلوي بشبوة

المصدر: أبين وشبوة - وام

افتتحت هيئة «الهلال الأحمر الإماراتي»، أول من أمس، المرحلة الأولى من مشروع المياه بمديرية لودر في محافظة أبين اليمنية، وسط فرحة كبيرة من الأهالي الذين احتشدوا بموقع الافتتاح احتفاء بهذه المناسبة، فيما زودت الهيئة مراكز الغسيل الكلوي والمستشفى التخصصي الخيري لأمراض وجراحة الكلى بعزان في محافظة شبوة اليمنية بالدفعة الثالثة من المشتقات البترولية اللازمة لضمان استمرارية تشغيلها لمدة ثلاثة أشهر.

وفي التفاصيل، أكد مدير المؤسسة المحلية للمياه في محافظة أبين، المهندس صالح بلعيدي، خلال حفل الافتتاح، الذي حضره ممثل هيئة الهلال الأحمر وعدد من المسؤولين اليمنيين، أن المرحلة الأولى شملت حفر وإنشاء وتجهيز أربع آبار ارتوازية، وأربع غرف للمضخات، مشيراً إلى أن تلك الآبار الارتوازية تخدم أكثر من 35 ألفاً من أبناء لودر، الذين عانوا كثيراً خلال الفترة الماضية، جراء شح المياه في مناطقهم.

وأوضح بلعيدي أن حفر آبار المياه الأربع وصل إلى عمق 130 متراً في منطقة أمصرة مديرية لودر، مؤكداً أن كمية ضخ المياه من الآبار فاقت التوقعات التي قدرتها دراسة أجريت قبل تنفيذ المشروع بواقع 18 لتراً في الدقيقة، إلا أن كميات المياه المنتجة بلغت 30 لتراً في الثانية الواحدة في إحدى الآبار، و20 لتراً في الثانية الواحدة في الآبار الثلاث الأخرى. من ناحية أخرى، زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مراكز الغسيل الكلوي والمستشفى التخصصي الخيري لأمراض وجراحة الكلى بعزان في محافظة شبوة اليمنية بالدفعة الثالثة من المشتقات البترولية اللازمة، لضمان استمرارية تشغيلها لمدة ثلاثة أشهر، وأداء دورها الإنساني في علاج مرضى الفشل الكلوي.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، سلطان النعيمي، خلال تسليم المراكز ناقلة تحوي 36 ألف لتر من مادة الديزل، أن هذا الدعم يأتي استجابة لمناشدات مراكز الغسيل الكلوي في المحافظة، وحرصاً من دولة الإمارات على مد يد العون للشعب اليمني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها، جراء ما سببته الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الانقلابية التابعة لإيران.

ونوه النعيمي إلى أن دولة الإمارات، ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الصحي بشبوة، وعلى رأسه مراكز الغسيل الكلوي، التي تؤدي دوراً إنسانياً مهماً لعلاج مرضى الفشل الكلوي.