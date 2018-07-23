تقارير سرية حوثية تكشف انهيار وضع الميليشيات الميداني

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

كشفت تقارير سرية صادرة عن قيادات حوثية في الحديدة أن جبهاتهم لن تتمكن من الصمود أكثر من أسبوع في حال تم الهجوم عليها من قبل قوات المقاومة اليمنية المشتركة والتحالف العربي، وطالبت قياداتهم في صنعاء بمواصلة السعي والتخاطب مع المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، لمحاولة إيقاف الحرب في الساحل بذرائع مختلفة، منها الجانب الإنساني، وأنها ستواصل العمل على تعقيد الأوضاع الإنسانية والحالة المعيشية في مناطق الساحل، كي تكون حجة واضحة لوقف القتال.

في السياق نفسه، أشار تقرير صادر عن قائد القوى البشرية للمتمردين في الساحل الغربي إلى قياداتهم في صنعاء إلى أن الجبهات في الساحل الغربي لن تصمد أكثر من أسبوع، نتيجة ضعف القوى البشرية والدعم والإمدادات الواصلة إليهم، فضلاً عن مصرع وإصابة العشرات من قياداتهم وعناصرهم، وتدمير تحصيناتهم وآلياتهم العسكرية، فضلاً عن فتح أكثر من 60 جبهة على الطول الساحل الغربي، ما جعلهم مشتتين ومخترقين، حسب التقرير.

- تقرير حوثي يؤكد أن الجبهات في الساحل الغربي لن تصمد أكثر من أسبوع.