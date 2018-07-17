شيوخ صعدة: نأمل إزاحة كابوس الحوثي من على صدور أبنائنا

المصدر: الرياض - وكالات

قال شيوخ وأعيان صعدة، أمس، إنهم يأملون أن ينزاح كابوس الحوثيين من على صدور أبناء المحافظة، مؤكدين أن صعدة لا تمثلها ميليشيات الحوثي، وإنما يمثلها أبناؤها فقط، وأن الحوثيين انقلبوا على جميع الاتفاقات التي تمت معهم.

وناشد شيوخ صعدة خلال مؤتمر صحافي بمشاركة المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، الحكومة والتحالف الاستمرار في التحرير حتى هزيمة الحوثيين.

وأكد أعيان صعدة أن محافظتهم هي لكل أبناء اليمن، والحوثي أراد أن يغير تركيبتها، كما أن صعدة لم تكره يوماً السعودية بل هي امتداد للعرب، مذكرين بأن إيران تتدخل في عموم اليمن منذ عام 2014. من جهته، اتهم تحالف دعم الشرعية الحوثيين بتجنيد الأطفال وإرسالهم للمعارك، مؤكداً أن الكثير من أبناء المحافظة يرفضون التدخل الإيراني، كما أشار في الوقت نفسه إلى أنه تم استهداف منصة إطلاق صواريخ باليستية في صعدة. وقال المالكي، إن هناك تعاوناً بين التحالف وشيوخ وأعيان محافظة صعدة، لافتاً إلى أن الحل السياسي هو الأفضل للمجتمع اليمني.

أعيان صعدة شددوا على أن محافظتهم لكل أبناء اليمن.