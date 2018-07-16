إسقاط جوي لمساعدات إنسانية إماراتية على أهالي شمال التحيتا

المصدر: الحديدة أبين - وام

نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، للتخفيف من وطأة معاناة الأشقاء اليمنيين، ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها، عبر استخدام المظلات، التي تستخدم تقنية «جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات».

وتضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 13 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية، التي تم إسقاطها، واستفاد منها أكثر من 1700 يمني، وشملت 243 سلة غذائية، إضافة إلى المياه المعدنية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ومنع أي أمراض قد تسببها المياه غير الصالحة للشرب، في ظل الظرف المعيشي الذي يعيشه السكان شمال التحتيا.

و«جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات» تقنية حديثة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات، عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة بالمساعدات الإغاثية، ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين، ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حالياً في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة.

وجاءت عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على الأشقاء في محافظة الحديدة، ضمن حملة المساعدات الإماراتية العاجلة على أهالي المناطق المحررة، وفي إطار الخطة الشاملة للتحالف العربي لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن.

ويأتي إسقاط السلال الغذائية كمرحلة أولى من المساعدات التي تتضمن المواد الأساسية والطحين وحليب الأطفال والمياه المعدنية، للمناطق التي يعيش سكانها أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في اليمن، من خلال تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، لتأمين وصول المساعدات بشكل دقيق إلى المناطق المستهدفة والأشد احتياجاً.

وبدأت فرق «الهلال» توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي شمال مديرية التحيتا المحرّرة، بعد عملية إسقاطها جواً، ليؤكد ذلك التزام الإمارات الإنساني تجاه الشعب اليمني، وحرصها الشديد على تخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي، إن توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية على أهالي المناطق المحرّرة بمحافظة الحديدة، عبر عمليات الإسقاط الجوي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والحرص المستمر على تلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني، وتحسين الحياة المعيشية للأشقاء في المناطق المحرّرة، ضمن جسر إغاثي بري وبحري وجوي موجه من الإمارات إلى سكان الحديدة والمناطق المحيطة بها.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية تتضمن المواد الغذائية لمساعدة أهالي مديرية التحيتا على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة، بعد سنوات من التجويع والحصار الحوثي لهم، مشيراً إلى استمرار عملية إسقاط المساعدات الإغاثية جواً على سكان المناطق في الحديدة، لمساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة، والتخفيف من معاناتهم.

وعبر أهالي مديرية التحيتا والمناطق المحيطة بها عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، وتحديها الصعاب، إضافة إلى دعمها غير المحدود للأسر اليمنية في محافظة الحديدة، والحرص المستمر على رفع المعاناة عنها، مؤكدين أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يسهم بشكل كبير في عودة الحياة الطبيعية، وتحسين المستوى المعيشي بالمدن اليمنية، فور تحريرها من ميليشيات الحوثي.

في السياق، وزعت هيئة الهلال الأحمر، أول من أمس، 800 سلة غذائية في قرى ومناطق ووديان مديرية خنفر في محافظة أبين، في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني، وتحسين الحياة المعيشية للأشقاء في المناطق المحررة.

وقال منسق الهيئة في المحافظة خالد إبراهيم عمر، إن عملية توزيع السلال الغذائية تأتي كحلقة في سلسلة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، لإغاثة الأشقاء في اليمن عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن عملية توزيع السلال الغذائية ستشمل عدداً من التجمعات السكانية في مديرية خنفر، وسيستفيد منها المئات في مناطق القرنعة والنوبة الخاملة والنش والمسيمير ووادي القرنعة، إضافة إلى مدينة جعار وضواحيها، حيث سيستفيد منها نحو 2500 شخص.

من ناحيتهم، عبر المستفيدون في مناطق النوبة ووادي القرنعة عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للدعم الإماراتي المتواصل تجاههم، ودوره في دعمهم لتلبية متطلبات الحياة الضرورية، ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عنهم، وتيسير أوضاعهم.

- تضمنت مساعدات «الهلال» لشمال التحيتا 13 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية، استفاد منها أكثر من 1700 يمني.