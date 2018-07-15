المقاومة تحاصر زبيد من 3 مـــحاور.. والحوثيـون يتحصنـون بمـواقـع أثرية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من محاصرة مدينة زبيد عبر ثلاثة محاور رئيسة من الشرق والجنوب والغرب، فيما تحصن أفراد من ميليشيات الحوثي الإيرانية في عدد من المواقع الأثرية بالمدينة، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من السكان إلى النزوح خشية استخدامهم دروعاً بشرية. في حين تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير سلسلة جبال استراتيجية في مديرية باقم صعدة شمال اليمن، وتقترب من تحرير كامل المديرية، بينما شهدت محافظة ريمة والعاصمة صنعاء حالة من الغليان والغضب في وجه الميليشيات.

وتواصلت العمليات العسكرية في محيط مديرية زبيد على الساحل الغربي من الجهة الجنوبية. وتمكنت قوات المقاومة المشتركة من محاصرة مدينة زبيد عبر ثلاثة محاور رئيسة من الشرق والجنوب والغرب، ولم يتبق أمام عناصر الميليشيات إلا المنافذ الشمالية للفرار منها، فيما بدأ عشرات الأسر من سكان المدينة بالمغادرة والنزوح باتجاه المناطق المحررة ومناطق أكثر أمناً.

وأكدت مصادر محلية في مدينة زبيد أن الميليشيات حولت جميع المعالم التاريخية والأثرية والمباني الحكومية إلى ثكنات عسكرية، فضلاً عن تفخيخها بهدف تدميرها كما هو منطقها في تدمير كل البنى التحتية والمعالم عند فرارها من المناطق التي تسيطر عليها.

وكانت ميليشيات الحوثي أقدمت على اختطاف العشرات من أبناء المدينة وأجبرتهم على البقاء في منازلهم كدروع بشرية داخل مدينة زبيد، التي تستعد قوات المقاومة المشتركة بمساندة التحالف لتنفيذ عمليات نوعية فيها، بهدف تحريرها والحفاظ على معالمها التاريخية وتجنيبها أي دمار على الرغم مما قامت به عناصر الحوثي من أعمال حفر للخنادق، وقطع لشوارع المدينة، ونشر لقناصتها على أسطح المباني.

وأكد الناطق باسم المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية العقيد طارق دويد، وجود مفاجآت ستثلج صدور اليمنيين والتحالف، ستشهدها جبهات الساحل الغربي خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أن تحرير مديرية التحيتا ومناطق الفازة والمجيليس والطور شكل نقلة نوعية في عمليات المقاومة المشتركة على امتداد الساحل الغربي بالكامل.

وفي الجراحي، أكد مصدر محلي وجود انتفاضة مسلحة ضد الميليشيات في سجن المديرية وإدارة الأمن فيها، وأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين ضباط وأفراد أمن مديرية الجراحي والميليشيات الحوثية بقيادة المدعو أبوصقر، وبحسب المصدر فإن أفراد أمن المديرية رفضوا الانصياع لتوجيهات مشرف الحوثيين بحضور دورات طائفية، ونظموا عصياناً مسلحاً ضد الميليشيات.

من جهة أخرى، لقي القيادي الحوثي علي حميد قاسم عويدين الغولي مصرعه في جبهات الساحل الغربي لليمن، وهو أحد كبار المشايخ في محافظة عمران.

وفي محافظة صعدة، حرر الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي ومدفعية سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية بالكامل، التي تصل مساحتها إلى ١٠ كيلومترات مربعة، بعد تمكنه من تحرير سلسلة جبال السابح الاستراتيجية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية، واقترب من تحرير كامل المديرية بعد معارك خاضها ضد المتمردين الحوثيين في جبهة علب على الحدود مع السعودية.

وأكدت مصادر عسكرية في محور علب شمال المحافظة، أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف ومدفعية الجيش السعودي تمكنت من تحرير سلسلة جبال السابح بمديرية باقم إثر معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، ما خلف عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم.

ووفقاً للمصادر فإن القوات تقدمت مسافات كبيرة واقتربت من تحرير كامل المديرية التي يفصلها كيلومتران فقط عن مركز المديرية آخر معاقل الميليشيات فيها، وإنها تجاوزت منطقة أبواب الحديد من الغرب في اتجاه مركز مديرية باقم.

وأكد قائد «اللواء 63 مشاة» قائد محور علب العميد ياسر مجلي، أن قوات اللواء بإسناد من قوات التحالف العربي سيطرت على مساحات واسعة وباتت على مشارف آل الزماح، بعد أن حررت تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة بها في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لعملية التفاف واختراق تم تنفيذها من جهة جنوب غرب أبواب الحديد، أدت لخلخلة صفوف الميليشيات ودحرها، وفتح الطريق نحو نقل المعارك إلى مناطق مفتوحة باتجاه مركز المحافظة.

من جانبه، قال قائد «اللواء 143» العميد ذياب القبلي، إن العمليات مستمرة في جبهات صعدة ولن تتوقف إلا بتحقيق كامل أهدافها، مثمناً دور قوات التحالف العربي في مساندة الجيش خلال العمليات، مشيراً إلى أن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن تدمير آليات عسكرية تابعة لها.

وكانت مقاتلات التحالف شنت أكثر من 30 غارة جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في مناطق القد، وآل علي، وبني صياح، بمديرية رازح، فيما واصلت فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش والتحالف نزع وإبطال عبوات ناسفة وألغام زرعتها الميليشيات في الطرق المؤدية الى مركز مديرية باقم.

وقال مصدر عسكري في صعدة، إن غارات التحالف بعد خروج قطر من التحالف باتت دقيقة بنسبة 99%، في إشارة إلى أن عملاء قطر كانوا يضللون قيادة التحالف بإحداثيات خاطئة بهدف تشويه عمليات التحالف الجوية.

وفي جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر، جنوب غرب محافظة صعدة، أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش بدأت قصفاً مكثفاً على مواقع الميليشيات في أولى مناطق مديرية حيدان معقل زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وأن المدفعية الطويلة قصفت لأول مرة ــ منذ الحرب السادسة ــ منطقة مران، ومنها مواقع جبل «جميمة» القريب من ضريح الصريع حسين بدرالدين الحوثي، مؤسس الجماعة الإرهابية.

وفي تعز، أفشلت قوات الجيش اليمني في غرب تعز محاولة تسلل لعناصر الميليشيات باتجاه مواقع الجيش في جبل العويد والمضابي والنبيع بجبهة مقبنة، وأجبرتهم على الفرار بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، فيما شهدت منطقة البرح التابعة للمديرية مواجهات واشتباكات في محيط مصنع أسمنت البرح، وفي وادي رسيان من جهة الغرب.

وفي شأن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية بحق اليمنيين شهدت منطقة عتمة بمحافظة ذمار جنوب العاصمة حملة اختطافات واسعة وتجنيد إجباري لأبناء المنطقة، التي تعد من أولى المناطق في المحافظة التي حملت السلاح في وجه الميليشيات، واليوم تنال نصيبها من العقاب على أيديهم. وأكد مصدر محلي أن الميليشيات اختطفت 40 من أبناء المديرية واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما فرضت حصاراً على قرية القدم في عزلة لتام بمديرية عتمة بعد رفض سكانها عملية التجنيد الإجباري لأبنائهم.

كما أقدمت الميليشيات على اختطاف مواطن وأربعة من أولاده بمحافظة المحويت، الى جانب اختطاف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أمين الزبيري السكرتير الخاص لمحافظ المحويت السابق، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة ريمة، أكدت مصادر محلية أن عدداً من مديريات المحافظة انتفضت في وجه ميليشيات الحوثي وخرجت عن سيطرتهم، وأن المحافظ المعين من قبل الميليشيات فارس الحباري فر من المحافظة مع حراسته، وأن عاصمة المحافظة مديرية الجبين باتت خالية من عناصر الميليشيات، وأن أبناء المديرية هم من يسيطرون عليها.

وأكدت المصادر أن حالة الغليان والبراكين البشرية التي تشهدها ريمة جاءت عقب اختطاف ميليشيات الحوثي زوجة محمد الريمي وأطفالها الثلاثة بعد رفض زوجها دفع ما يسمى «المجهود الحربي» من دكانه في العاصمة صنعاء، والتي أعقبها توجيه ناشطين من أبناء المحافظة دعوة للنكف القبلي مع قبائل ريمة حماية لعرض اليمنيين قاطبة.

وفي العاصمة صنعاء، أثار خطيب أحد المساجد من التابعين للحوثيين، حالة من السخط والغليان الشعبي بعد تحريمه فريضة الحج إلى مكة المكرمة، في سابقة هي الأولى من نوعها تشهدها اليمن، خصوصاً أن الحوثيين فرضوا أئمة وخطباء على مساجد العاصمة، أول من أمس، بحجة توحيد خطبة الجمعة في يوم احتفالهم بشعارهم «الصرخة»، ما دفع المصلين إلى مغادرة المساجد بأعداد كبيرة.

مصدر عسكري في صعدة أكد أن غارات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعد خروج قطر باتت دقيقة بنسبة 99%.