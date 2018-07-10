«الهلال» تنهي برنامج المتطوعين وتكرِّم عدداً منهم في عدن

المصدر: عدن - وام

كرّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، أمس، عدداً من المتطوعين، الذين عملوا معها في الأربعة أشهر الماضية، وقدمت لهم شهادات تقدير، تثميناً للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وقدم نائب رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي، المهندس طيب الشامسي، خلال حفل التكريم، الشكر والتقدير لفريق المتطوعين الذين بذلوا جهوداً كبيرة ومتميزة خلال فترة عملهم مع بعثة الهلال في عدن.

وقال إن المتطوعين أسهموا في نجاح الكثير من الفعاليات التي نظمتها الهيئة، ومنها حفل يوم الأم، واليوم العالمي لمتلازمة داون، والعمل في نظافة وتأهيل دار العجزة والمسنين، ومساعدة دار المكفوفين، وجمعية التوحد، وتوزيع وجبات إفطار الصائم في شهر رمضان، وتوزيع كسوة عيد الفطر، وغيرها من الأنشطة.

ويأتي إنهاء برنامج المتطوعين بعد فترة عمل استمرت أربعة أشهر، حسب المعايير الدولية، فيما يعد البرنامج تجربة فريدة من نوعها داخل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يعد المهنيين للعمل في مشروعات التنمية القطاعية والمجتمعية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى أن العمل التطوعي يفيد المجتمع ككل والمتطوع بوصفه فرداً في تعزيز الثقة والتضامن.

وتبدي هيئة الهلال اهتماماً كبيراً ببرامج المتطوعين، وإتاحة الفرص لهم لاكتساب الخبرة في العمل الميداني والإغاثي الإنساني، متوافقاً بذلك مع البرامج العالمية للتطوع.