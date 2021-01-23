سورية: مقتل 4 مدنيين جراء قصف إسرائيلي استهدف حماة

المصدر: دمشق ■وكالات

قُتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر أمس محافظة حماة في وسط سورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت فجراً لصواريخ إسرائيلية «وأسقطت معظمها» في محافظة حماة.

وقال المصدر لاحقاً: «أسفر العدوان الإسرائيلي الجوي عن مقتل عائلة من أب وأم وطفلين»، كما أصيب أربعة آخرون، بينهم طفلان، بجروح، وتدمرت ثلاثة منازل في الطرف الغربي لمدينة حماة.

في المقابل، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان رواية أخرى عن مقتل المدنيين. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن «الدفاعات السورية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية»، وإن «بقايا أحد صواريخ الدفاع الجوي سقطت على منزل في حي شعبي عند أطراف المدينة، ما أسفر عن مقتل المدنيين».

من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن مقتل 12 سورياً وعراقياً في النصف الأول من يناير بمخيم الهول للاجئين الذي يديره الأكراد بشمال شرق سورية، ويضم نازحين وأسر عناصر من تنظيم «داعش».

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، أمس: «نناشد السلطات المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم ضمان سلامة السكان وأيضاً موظفي الإغاثة».

وأضاف في إفادة للأمم المتحدة في جنيف «كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن لما نراه الآن».

وأشار إلى أن المخيم الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية يؤوي نحو 62 ألفاً من دول مختلفة.

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