طائرة مساعدات طبية من «الهلال» الإماراتي تصل إلى دمشق

المصدر: أبوظبي - وام

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات طبية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على الساحة السورية، وضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات، للتصدي للجائحة، ودعم القطاع الطبي السوري.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي، إن الطائرة تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية، يستفيد منها آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» عالمياً.

وأكد الفلاحي أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية، موضحاً أن هيئة الهلال الإماراتي سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع نظيرتها السورية في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين.

وأشار الفلاحي إلى أن المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news