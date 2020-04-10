سورية تصف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالمُضلّل

المصدر: دمشق ■د.ب.أ

أكّدت وزارة الخارجية السورية أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة في محافظة حماة «مُضلل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة»، معلنة رفضها ما جاء فيه شكلاً ومضموناً. وقالت الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس، إن «التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفبركها «إرهابيو جبهة النصرة وما تسمى جماعة الخوذ البيضاء». وأضاف البيان أن «سورية تدين بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعي، وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وبالوقت ذاته تنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى».

وأكدت الوزارة أن «الجيش السوري لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة». وأضافت أن «ما توصل إليه فريق التحقيق من استنتاجات في تقريره يثبت أسباب رفض سورية في حينه لهذا الفريق».

- دمشق تنفي نفياً قاطعاً استخدامها الغازات السامة في بلدة اللطامنة.