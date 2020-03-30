الاتحاد الأوروبي يكرّر دعوة الأمم المتحدة إلى وقف القتال في سورية

المصدر: عواصم - وكالات

كرّر الاتحاد الأوروبي، أمس، دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في سورية بما يسهم في إرساء مواجهة أفضل لتفشي وباء «كوفيد-19»، بعدما سجلت سورية خمس إصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما قرر مجلس الوزراء السوري حظر التجول بين المحافظات حتى 16 أبريل المقبل.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، دعا، الثلاثاء الماضي، إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، كما شددت على ذلك لجنة التحقيق الأممية حول سورية، أول من أمس.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان، أمس، إنّ «وقف إطلاق النار الذي أقرّ حديثاً في إدلب لايزال هشاً، وينبغي الحفاظ عليه وأن يشمل كامل سورية».

وتابع أن «وقف الأعمال القتالية في البلاد مهم بحد ذاته، لكنه أيضاً شرط لابدّ منه لاحتواء تفشي (كورونا المستجد)».

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء السوري، أمس، فرض حظر التجول بين المحافظات، اعتباراً من السادسة مساء غد وحتى 16 أبريل المقبل، بعد أن أجرى المجلس تقييماً للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا المستجد.