أنقرة تدعو واشنطن إلى وقف دعم أكراد سورية

المصدر: أنقرة - وكالات

جددت تركيا، أمس، دعوتها إلى الولايات المتحدة كي تكفّ عن دعم الفصائل الكردية شمال سورية، في وقت تعمل واشنطن لمنع هجوم تهدد أنقرة بشنّه ضد هذه الفصائل.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: «ننتظر الولايات المتحدة كي تردّ إيجابياً على دعوتنا الكفّ عن التعاون» مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية «تنظيماً إرهابياً» يهدد أمنها القومي، لكن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى على غرار فرنسا دعمت هؤلاء المقاتلين الأكراد ضد تنظيم «داعش» في سورية.

وتأتي تصريحات تشاوش أوغلو فيما كان مسؤولون أتراك وأميركيون يجرون محادثات في أنقرة بشأن احتمال إنشاء «منطقة آمنة» في شمال سورية تهدف إلى فصل الحدود التركية عن بعض مواقع وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي الأيام الأخيرة، أكدت تركيا مرات عدة أن إذا لم تكن المقترحات الأميركية «مرضية»، فستشنّ عملية في سورية لإقامة «منطقة آمنة» بشكل أحادي. وهدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول من أمس، بشنّ عملية عسكرية ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات.

وقال أردوغان «لقد دخلنا عفرين وجرابلس والباب. سنتوجّه لاحقاً شرق الفرات»، في إشارة إلى المناطق التي سيطرت عليها فصائل معارضة سورية تدعمها تركيا.