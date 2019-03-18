17 قتيلاً بانفجار ألغام خلفها «داعش» في سورية

المصدر: بيروت – أ.ف.ب

قُتل 17 شخصاً على الأقل جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم «داعش» في شرق وشمال سورية، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.

وأفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن، بمقتل «16 شخصاً على الأقل جراء انفجار ألغام عصر أول من أمس في ريف دير الزور الغربي» في شرق سورية، موضحاً أن عدداً منهم توفوا صباح أمس متأثرين بجروحهم. وأشار إلى «إصابة 32 شخصاً» في الانفجار نفسه.

وفي محيط بلدة قباسين الواقعة في ريف حلب الشمالي (شمال)، قُتل شخص وجُرح آخرون إثر انفجار لغم أرضي، أمس، من مخلفات تنظيم «داعش» الذي طُرد من هذه المنطقة قبل ثلاث سنوات، وفق المرصد.

وغالباً ما لجأ التنظيم خلال السنوات الماضية ومع اقتراب خصومه من معاقله إلى زرع الألغام في محاولة لإعاقة تقدمهم وحصد أكبر قدر من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين والمدنيين على السواء.

وبحسب المرصد، قُتل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة «44 شخصاً على الأقل بينهم خمسة أطفال، جراء انفجارات ألغام وعبوات من مخلفات التنظيم في حمص (وسط) وحماة ودير الزور».

وفي فبراير، شهدت محافظة حماة (وسط) انفجار ألغام عدة كانت حصيلتها 28 قتيلاً.

وتسبب النزاع السوري الذي دخل عامه التاسع هذا الأسبوع، بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.