قوات سورية الديمقراطية تعثر على مقبرة جماعية في الباغوز

المصدر: دير الزور - وكالات

قال القائد في قوات سورية الديمقراطية «قسد»، عدنان عفرين، إنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها لإيزيديين كانوا محتجزين لدى «داعش»، بمنطقة استردتها قواته من التنظيم في الآونة الأخيرة.

وقال عفرين لـ«رويترز» إن المقبرة تقع في منطقة استعيدت من «داعش» في الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم بالقرب من الحدود العراقية، وأضاف أن أصحاب الجثث ذُبحوا وأن رؤوس معظمهم مقطوعة.

من جهته، قال القائد العام لقوات سورية الديمقراطية، مظلوم كوباني، في تسجيل فيديو، أمس، إن قواته ستعلن «الانتصار الكامل» على التنظيم بعد أسبوع.

وكان كوباني يتحدث في الفيديو لمجموعة من مقاتلي قوات سورية الديمقراطية، بعد تحريرهم من قبضة التنظيم المتشدد في آخر جيوبه قرب الحدود العراقية. وقال «نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش».

من جهة أخرى، أعلنت قوات سورية الديمقراطية أنها حررت 24 عنصراً من مقاتليها، أسرهم التنظيم في بلدة الباغوز شرق سورية. وقالت «قسد» في بيان: «تمكنت قواتنا من تأمين ممر آمن للمدنيين».