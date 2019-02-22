دبلوماسي سوري: دمشق ستشارك في مؤتمر البرلمانيين العرب بالأردن

المصدر: عمان ــ د.ب.أ

سلم القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، أيمن علوش، الأردن موافقة بلاده على المشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب، المزمع عقده في عمان الشهر المقبل.

وقال علوش لوكالة الأنباء الألمانية إنه التقى نائب رئيس مجلس النواب الأردني نصار القيسي، وسلمه رسالة من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ.

وأضاف علوش أن الرسالة تتضمن «المشاركة بسرور وامتنان في المؤتمر، كون سورية هي الدولة الأولى التي تتلقى الدعوة للمشاركة في المؤتمر».

وفيما قال إن مشكلة سورية في بعض الحكومات العربية وليست الشعوب، قال إن الدعوة من الأردن ليست من الشعب وحده، وإنما هناك رسالة سياسية تقدرها دمشق.

ولفت إلى أن سورية تعرضت لـ«اعتداء من قوى حاقدة على هذه المنطقة عسكرياً، مثلما يتعرض الأردن لاعتداءات اقتصادية».

وحول مشاركة بلاده في مؤتمر القمة العربية، إن تلقت دعوة، قال علوش: «نأمل ألا نذهب إلى هناك لالتقاط الصور التذكارية فقط، نأمل أن تستطيع الحكومات العربية اتخاذ القرارات التي تخدم المنطقة وشعوبها». وأكد أن «سورية لا تنظر إلى الخلف، وإنما إلى الأمام».

وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أخيراً، أن الأردن دعا رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في مارس المقبل.