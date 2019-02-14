«جرائم ضد الإنسانية» توقع بسوريين في برلين

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت السلطات الألمانية، أمس، اعتقال عنصرين سابقين في الاستخبارات السورية للاشتباه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية.

وقال الادعاء الاتحادي الألماني في بيانه أمس، إن الرجلين اعتقلا أمس في برلين وولاية راينلند بالاتينات الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

وأشار البيان إلى أن عضو الاستخبارات البالغ من العمر 56 عاماً، والذي يحمل رتبة لواء في جهاز المخابرات العامة، والذي عرف باسم أنور، متهم بارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين في سجن كان يشرف عليه في دمشق.

وذكر الادعاء أن المتهم أمر باستخدام التعذيب الوحشي والمنهجي ضد الناشطين المناهضين للحكومة في الفترة بين عامي 2011 و2012.

وقال الادعاء إن الرجل الثاني (42 عاماً)، هو إياد، وكان عضواً في وحدة اعتقلت مئات الناشطين ووضعتهم في سجن يشرف عليه المتهم الأول.

وأضاف أن المشتبه بهما غادرا سورية عام 2012.