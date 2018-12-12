مفوضية اللاجئين: 250 ألف سوري يتجهون للعودة إلى بلادهم في 2019

المصدر: جنيف - رويترز

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري قد يعودون إلى وطنهم خلال العام المقبل 2019.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية، أمين عوض، أن نحو 5.6 ملايين لاجئ سوري، مازالوا في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق، بينهم مليون طفل سوري وُلدوا في الخارج، ووافقت الحكومة السورية على الاعتراف بشهادات ميلادهم.

وتوضح أرقام المفوضية عودة نحو 37 ألف لاجئ إلى سورية خلال عام 2018، وأن العائدين توجهوا أساساً إلى محافظات درعا ودمشق وحمص. وقال عوض في إفادة صحافية: «بوجه عام، انتهت الحرب، هناك بضعة جيوب للقتال بما في ذلك إدلب، وكما تعلمون هناك وقف إطلاق نار تم التفاوض عليه ومنطقة خفض تصعيد».

أضاف: «مع تحسن الوضع في سورية يعود بعض هؤلاء اللاجئين للوطن، نتوقع عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري في 2019، هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقاً للوتيرة التي نعمل بها، ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم».

وأشار إلى أن أبرز العقبات هي وثائق اللاجئين وممتلكاتهم ومنازلهم، والألغام والذخائر التي لم تنفجر، وستتطلب عملية كبرى لإزالتها وتنظيف المناطق الزراعية والمدنية. وناشدت المفوضيةُ المانحين، تقديم 5.5 مليارات دولار للمساعدة على توفير الدعم الصحي والمياه والصرف الصحي والغذاء والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي للاجئين السوريين، مضيفة: «أحوالهم المعيشية تدهورت مع بقائهم في المنفى لفترة طويلة، يقترضون المال، وما بين 70 إلى 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر».