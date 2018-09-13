ميركل: لا يمكننا أن ندير ظهورنا لهجوم كيماوي في سورية

المصدر: برلين – رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس، إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سورية.

وتأتي كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سورية.

وأكدت أن ألمانيا لا يمكنها رفض التدخل العسكري، في توبيخ مباشر للحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف الحاكم الذي رفض المشاركة في إجراء عسكري ضد سورية.

وقالت ميركل لمجلس النواب: «لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول لا، بصرف النظر عما يحدث في العالم».

ولكن يتحتم على ميركل وحزبها المحافظ خطب ود الحزب الديمقراطي الاشتراكي والشركاء الأصغر في الائتلاف الحاكم، والتغلب على معارضة شعبية كبيرة لمشاركة ألمانيا في مهام قتالية عسكرية.

وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي أندريا ناليس للبرلمان، أمس، إن حزبها لن يوافق على التدخل العسكري في سورية إلا إذا سمحت الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بمثل هذا التحرك.