مضيق هرمز.. شريان أسواق الطاقة العالمية

يشغل مضيق هرمز موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية في صناعة الطاقة العالمية، إذ يُعد شرياناً حيوياً يربط الخليج العربي بخليج عُمان ومنه إلى بحر العرب فالمحيط الهندي.

ومع تصاعد التوتر في المنطقة إثر الهجوم الأميركي على منشآت نووية داخل إيران، صوّت البرلمان الإيراني لصالح قرار يقضي بإغلاق المضيق، وفوّض المجلس الأعلى للأمن القومي باتخاذ القرار النهائي.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن خطوة كهذه ستكون بمثابة «انتحار اقتصادي» بالنسبة لإيران.

جغرافياً، يقع المضيق بين إيران شمالاً، وكلٍّ من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوباً. ويبلغ طوله نحو 161 كيلومتراً، فيما يضيق عرضه إلى حوالي 32 كيلومتراً في أضيق نقطة، حيث تُخصص ممرات ملاحية بعرض يزيد قليلاً عن 3 كيلومترات لكل اتجاه، وفق المعايير الدولية للملاحة.

أما من الناحية الاقتصادية، فيُعد المضيق أحد أهم الممرات المائية لتدفقات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره حوالي 20% من استهلاك النفط العالمي.

يمر عبر المضيق 11.1% من إجمالي التجارة البحرية العالمية، ويعد أحد أشهر الممرات المائية في العالم، فهو "أهم ممر لنقل النفط في العالم" بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA).

وذكرت وكالة "رويترز" أن البرلمان الإيراني وافق، الأحد، على غلق مضيق "هرمز"، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن القرار النهائي مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية في طهران وهو المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.