وفاة "أفقر رئيس في العالم"

توفي رئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا عن عمر ناهز 89 عاماً يوم الثلاثاء ، وذلك بحسب ما أعلن رئيس الأوروغواي الحالي ياماندو أورسي، وفق وكالة فرانس برس.

كتب أورسي على حسابه الشخصي على منصة إكس: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة رفيقنا بيبي موخيكا، الرئيس والناشط والقائد والمرشد، سنفتقدك كثيراً أيها الرجل العجوز العزيز".

كان موخيكا رمزاً لليسار في أميركا اللاتينية، وزعيم حرب العصابات السابق، وشغل منصب رئيس الأوروغواي بين عامي 2010 و 2015، وعُرف عنه أنه كان مناهضاً للاستهلاك، ولقب موخيكا بـ "أفقر رئيس في العالم"، بسبب أسلوب حياته البسيط جداً وتبرعه بكامل دخله تقريباً لبرنامج إسكان اجتماعي.

كشف موخيكا في وقت سابق من هذا العام عن إصابته بسرطان المريء، الذي شُخص بالإصابة به في شهر مايو العام الماضي.

ذكر موخيكا حينها أن جسده الضعيف لن يتمكن من تحمّل المرض بسبب تقدمه بالعمر، وقال: "من الواضح أنّني أموت. يستحق المحارب أن يستريح".