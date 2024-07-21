مجددا.. كوريا الشمالية تطلق بالونات محمَّلة بالنفايات باتجاه جارتها الجنوبية

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم، بالونات تحمل نفايات باتجاه الجنوب، وأعلن أنه سيردّ ببث دعاية على "نطاق واسع" عبر مكبرات للصوت.

وأضاف الجيش أن تصرفات الشمال التي تفاقم التوتر بالقرب من الحدود، حيث تحشد الدولتين أسلحة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، مضيفاً أن نظام كوريا الشمالية سيكون المسؤول الوحيد عن ذلك.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: "مثلما حذرنا عدة مرات، سينفذ الجيش عمليات بث عبر مكبرات الصوت على نطاق واسع وعلى جميع الجبهات، بدءاً من الساعة الواحدة ظهر اليوم"، ووصف إطلاق الشمال للبالونات بأنه مبتذَل ومشين، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويرسل ناشطون ومنشقون فروا من الشمال منذ أعوام بالونات من كوريا الجنوبية تحمل منشورات دعائية ومواد أخرى إلى كوريا الشمالية، مما أثار غضب بيونغ يانغ.

كان جيش كوريا الجنوبية قد قرر، الأسبوع الماضي، استئناف حملته الدعائية عبر مكبّرات الصوت على مدار الساعة، لاستهداف كوريا الشمالية، رداً على إطلاق البالونات التي تحمل نفايات عبر الحدود.

ومنذ مايو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي أُلصقت بها أكياس قمامة؛ الأمر الذي أصبح مصدراً إضافياً للتوتر بين الكوريتين.