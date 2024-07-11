450 مليون نسمة عدد سكان الاتحاد الأوروبي

بلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي 450 مليون نسمة يعيشون في دوله الأعضاء السبع والعشرين.



وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم أن ألمانيا يتواجد بها حاليا أكبر عدد من السكان بين الدول الأعضاء في الاتحاد "أكثر من 83,4 مليون نسمة".. في حين تحتضن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معا ما يقرب من 47? إجمالي عدد السكان.. موضحا أن عدد سكان بلجيكا بلغ 11.8 مليون نسمة في أول يناير 2024 في حين بلغ في مالطا الدولة الأقل اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي ما يزيد قليلا عن 563 ألف نسمة.