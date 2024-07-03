موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 134 عاما

سجلت العاصمة الروسية موسكو يوم أمس 2 يوليو درجة حرارة قياسية هي الأعلى منذ 134 عاما و بلغت "+32" درجة مئوية.



وقال رومان فيلفاند المدير العلمي للمركز الروسي للأرصاد الجوية، وبحسب وكالة تاس للأنباء، إن الطقس في موسكو يوم 2 يوليو الجاري، كسرالرقم القياسي لدرجة الحرارة المسجلة قبل 134 عاما، حيث كانت آخر مرة ارتفعت فيها درجة حرارة المدينة إلى +31.9 في 2 يوليو عام 1890.



وتشهد عموم المدن الروسية ارتفاعا في درجات الحرارة يصل في بعض الأحيان خلال هذا الشهر إلى أكثر من 35 درجة مئوية.