الكحول المغشوش يقتل 53 شخصاً في الهند

لقي 53 شخصا حتفهم على الأقل في الهند بعد تناول مشروب كحولي مغشوش وفق ما ذكرت السلطات المحلية، أمس.



ونقلت وكالة أنباء "بي تي آي" الهندية أمس، عن إم إس براسانث، المسؤول في منطقة كالاكوريشي، قوله : "توفي 53 شخصا ونقل أكثر من مائة شخص إلى المستشفى فيما تم توقيف سبعة أشخاص على خلفية مأساة المشروبات الكحولية المغشوشة".



من جهته قال إم كيه ستالين، المسؤول في ولاية تاميل نادو إن مشروب "العرق" المقطر محليا والمخلوط بمادة الميثانول السامة أدى إلى مقتل 37 شخصا في الساعات التي أعقبت تناول المشروب الكحولي غير المرخص.. في حين أشار حاكم الولاية آر إن رافي على منصة "إكس" إلى أن العديد ممن يتلقون العلاج حالتهم خطيرة.