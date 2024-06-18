فرنسا تفرض إجراءات صارمة للحد من استخدامات حمض الهيالورونيك من قبل غير المختصين في العلاجات التجميلية

فرضت السلطات الصحية الفرنسية إلزامية الوصفات الطبية لاستخدام حقن حمض الهيالورونيك في الإجراءات التجميلية.

وفي إطار تعزيز تدابير السلامة المتعلقة بحمض الهيالورونيك، والذي أصبح شائعًا في العلاجات التجميلية، أصدرت السلطات الصحية الفرنسية قرارًا يلزم بضرورة الحصول على وصفة طبية لاستخدام هذا المنتج، نظرًا لزيادة استخدامه من قبل غير المتخصصين.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيانها، الأسبوع الماضي، أن الحصول على "حقن حمض الهيالورونيك" بات يتطلب وصفة طبية إلزامية.

تُستخدم حقن حمض الهيالورونيك في مستحضرات التجميل لملء التجاعيد وتكبير الشفاه، وكذلك لتحسين مظهر الأنف والخدين.

نظرًا لوجود حمض الهيالورونيك بشكل طبيعي في جسم الإنسان، فإنه من غير المرجح أن يسبب حساسية أو آثارًا جانبية ضارة.

أدى انتشار شعبية الإجراءات التجميلية غير الجراحية إلى زيادة عمليات الحقن خارج العيادات الطبية المرخصة، والتي تجذب المستهلكين بأسعار منخفضة وتروج لها عبر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أن "سوقًا غير رسمية ومربحة قد تطورت على مدى السنوات، حيث يقوم الأفراد والمهنيون غير المتخصصين بشراء حقن حمض الهيالورونيك واستخدامها بأنفسهم أو للآخرين".