في في طريقها من لندن إلى سنغافورة.. مطبات هوائية لدقائق تهوي بطائرة ركاب لمسافة 1800 متر

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء أن الشخص الذي توفي على متن طائرة واجهت اضطرابات عنيفة فوق جنوب شرق آسيا، كان رجلا بريطانيا /73 عاما/ تعرض لأزمة قلبية على الأرجح.

وغادرت الطائرة التابعة للخطوط الجوية السنغافورية وهي من طراز "بوينج 777-300 إي آر" من لندن أمس الاثنين وواجهت اضطرابات جوية شديدة في طريقها إلى سنغافورة قادمة من مطار هيثرو في لندن. وتم تحويل مسارها عقب الاضطرابات إلى بانكوك حيث هبطت اليوم الثلاثاء في الساعة 1545 مساء (0845 بتوقيت غرينتش).

ونقلت "بي بي سي" عن بيانات تم الإدلاء بها في مؤتمر صحفي في مطار بانكوك الدولي أن هناك سبعة أشخاص في حالة حرجة. وأضافت نقلا عن مسؤولين بالمطار أن إجمالي 53 راكبا من 229 شخصا كانوا على متنها أصيبوا، من بينهم زوجة المتوفي وأحد أفراد الطاقم بسبب مطبات هوائية عنيفة استمرت لست دقائق فقط .

وأشارت بيانات من منصة "فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية" إلى أن الطائرة وواجهت أثناء تحليقها مطبات هوائية و"هوت فجأة" لمسافة حوالي 1800 متر فوق الساحل الغربي لميانمار، واصطدم الأشخاص الذين لم يكونوا يرتدون أحزمة الأمان بسقف الطائرة.

وحسب قالت جريدة "Metro" البريطانية ، قال راكب يبلغ من العمر 28 عاماً: "فجأة بدأت الطائرة في الميل للأعلى وكان هناك اهتزاز، لذا بدأت الاستعداد لما كان يحدث، وفجأة كان هناك انخفاض كبير للغاية، لذا تم إطلاق كل من كان جالساً ولا يرتدي حزام الأمان على الفور في السقف". وأضاف: "بعض الأشخاص ضربوا رؤوسهم على كبائن الأمتعة في الأعلى، وضربوا الأماكن التي توجد بها الأضواء والأقنعة واقتحموها مباشرة".

وقال كيتيبونج كيتيكاشورن، المدير العام لمطار سوفارنابومي في بانكوك، إن معظم الأشخاص أصيبوا بجروح في رؤوسهم. وأضاف: "زوجة الراكب المتوفى في المستشفى الآن". وتابع: "لم يتمكن الكثير من الركاب من المشي وكان لا بد من إنقاذهم من الطائرة.. لقد غادر بعض الأشخاص الذين يعانون من إصابات طفيفة المستشفى بالفعل".