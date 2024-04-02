إصابة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة بعد احتكاك بقطيع ماشية

يتعافى شخص في الولايات المتحدة من إنفلونزا الطيور بعدما اصيب بالفيروس اثر احتكاكه بقطيع ماشية، وفق ما أفادت بيانات رسمية الاثنين.

وهذه الحالة الثانية لشخص تثبت إصابته بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، وتأتي بعدما أصاب الفيروس قطعانا في تكساس وكانساس وعدة ولايات أخرى مدى الأسبوع الماضي.

وأفادت مراكز مكافحة الأمراض أن "المريض أبلغ عن احمرار في عينيه (يتوافق في أعراضه مع التهاب الملتحمة) كعارض وحيد وهو في مرحلة التعافي". وقد طلب منه عزل نفسه ويخضع حاليا للعلاج بعقار مضاد لللفيروسات يستخدم للإنفلونزا.

وأفادت مراكز مكافحة الأمراض بأن الإصابة لن تدفعها لتغيير تقييمها لخطر إنفلونزا الطيور على صحة البشر بالنسبة للعامة في الولايات المتحدة، والذي تصنّفه حاليا على أنه منخفض.

سُجّلت أول حالة في كولورادو عام 2022، لكنها كانت من خلال دواجن مصابة.

ويخشى الخبراء من ازدياد عدد الثدييات المصابة بسلالة "إتش5إن1" H5N1 الحالية واحتمال انتقال الفيروس بين الثدييات، وإن كانت الحالات المسجلة في صفوف البشر نادرة للغاية.

وذكرت هيئة الصحة في تكساس بأن إصابة الماشية لا تشكّل مصدر قلق بالنسبة لإمدادات الحليب التجارية إذ يتعيّن على منتجي الألبان التخلّص من الحليب المستخرج من أبقار مصابة. كما أن عملية التعقيم تقضي على أي فيروسات.