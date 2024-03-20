قتيلان في انفجار في منجم للفحم في باكستان

عثر على جثة شخصين قضيا في انهيار منجم للفحم في جنوب باكستان بحسب ما أعلنت اليوم فرق الانقاذ التي تستمر في البحث عن ثمانية أشخاص.



مساء أمس، علق عشرة عمال مناجم على عمق 244 مترا تحت الأرض بعد انفجار ناجم عن الغاز في منجم للفحم تديره شركة خاصة في منطقة خوست المنجمية في ولاية بلوشيستان.



وقال غني بالوش المفتش العام للمناجم في بلوشيستان "عثرت فرق الانقاذ على جثتين خلال الليل".



وأضاف "نخشى على حياة العمال الآخرين لكن عناصر فرقنا يبذلون قصارى جهدهم للعثور عليهم".



وعلقت مجموعة من ثمانية أشخاص أيضا مدة ساعات بعدما حاولوا انقاذ زملائهم قبل أن يخرجهم فريق انقاذ حكومي.



ووصلت إلى المكان فرق انقاذ من دائرة المناجم في الحكومة ووكالة إدارة الكوارث.



وقال بالوش لوكالة فرانس برس "سبب الحادث هو تراكم أحادي أكسيد الكربون جراء انفجار انهار المنجم اثره".



يشار إلى أن العمل في المناجم الباكستانية خطر ومعايير السلامة غير كافية ما يؤدي إلى وقوع حوادث.