زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا، اليوم، في نفس المنطقة التي دمرها زلزالان قبل نحو عام.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في بادئ الأمر.



وقال يرلي كايا إن سكان المحافظات والمدن المجاورة شعروا بالزلزال.



وذكرت قناة "تي آر تي" أن الزلزال الذي وقع على عمق 14 كيلومترا تسبب في حالة ذعر بين السكان.



وضرب زلزالان مدمران جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في فبراير2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص في كلا البلدين، وتشريد ملايين.