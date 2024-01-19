مصرع 7 أشخاص ونزوح الآلاف جراء فيضانات و انهيارات أرضية في الفلبين
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان بجراح جراء انهيارات أرضية وفيضانات تسببت بها أمطار غزيرة هطلت على إقليمي " كاراها" و" دافوا" جنوب الفلبين.
وذكر مكتب الدفاع المدني الفلبيني اليوم أن الأمطار الغزيرة أدت أيضا إلى نزوح أكثر من 6 آلاف شخص في مقاطعتين نائيتين منوها إلى تضرر عدة طرق جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى جانب انقطاع الكهرباء عن خمس مناطق وتعليق الدراسة في 19 بلدية.
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