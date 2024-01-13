"ناسا" تكشف عن النموذج الأولي لطائرتها الأسرع من الصوت

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اليوم عن النموذج الأولي لطائرتها الجديدة "اكس- 59" الأسرع من الصوت .

ويبلغ طول الطائرة الجديدة نحو 30 متراً، وطول جناحيها نحو 10 أمتار، وتشكل حجر الزاوية لمهمة ناسا المعروفة بـ (كويست) "التكنولوجيا الأسرع من الصوت الهادئة".

ومن المقرر القيام بأول اختبار طيران للطائرة فوق مناطق محددة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.