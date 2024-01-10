وفاة حماة دونالد ترامب عن 78 عاما

توفيت أماليا نافس، والدة السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، عن 78 عاما، وفق ما أعلنت ابنتها وصهرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ميلانيا ترامب الثلاثاء على منصة اكس "بحزن عميق أعلن وفاة والدتي الحبيبة"، واصفة إياها بأنها "امرأة قوية تصرفت دائما بلياقة ودفء وكرامة".

وقال زوجها، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، على شبكته الاجتماعية تروث سوشال "لقد كانت امرأة رائعة، وسنفتقدها بشدة".

انتقلت أماليا نافس، وهي من أصل سلوفيني، مع زوجها إلى الولايات المتحدة حيث كانت تعيش ابنتها عارضة الأزياء.

وبعد سنوات حصلت مع زوجها على الجنسية الأميركية عام 2018، حين كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

واستفاد كلاهما من عملية لم شمل الأسرة بفضل راعي ابنتهما ميلانيا، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وقد تعرّض هذا النظام لانتقادات شديدة من جانب صهرها الجمهوري، الذي كان آنذاك في البيت الأبيض.

وقد عزز دونالد ترامب الذي يخوض حالياً حملته للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، خطابه المناهض للهجرة.

وحصلت ميلانيا ترامب على الجنسية الأميركية في عام 2006، وأصبحت في عام 2017 أول سيدة أميركية أولى مولودة خارج الولايات المتحدة، منذ لويزا آدامز في عام 1825.