إخلاء المئات من منازلهم وإنقاذ 38 شخصًا جراء فيضانات وعواصف شديدة في أستراليا

صدرت أوامر لمئات الأشخاص بإخلاء منازلهم اليوم بعد أن غمرت الفيضانات أجزاء من ولاية فيكتوريا، مع استمرار الطقس السيئ في ضرب جنوب شرقي أستراليا.



صدر الأمر بشأن المناطق المتضررة بشدة في مدينتي سيمور ويا الصغيرتين، على بعد نحو 70 ميلا شمال ملبورن.



طلبت السلطات من السكان والسياح المغادرة على الفور مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى مستويات خطيرة.



تم إصدار تحذيرات متعددة من الفيضانات والعواصف الرعدية في جميع أنحاء فيكتوريا، حيث غمرت الفيضانات الشوارع.



قالت خدمات الطوارئ بولاية فيكتوريا إن السلطات أنقذت 38 شخصا من الفيضانات وتم إجراء ما يقرب من ألف مكالمة طلبا للمساعدة.



من المتوقع أن يصل منسوب هطول الأمطار في شمال شرق فيكتوريا إلى أكثر من 200 مليمتر (7.88 بوصة).



حذرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات فوق مستوى أرض منزل مكون من طابق واحد، وسيكون من الصعب الوصول إلى الطرق الرئيسية.



يشار إلى أن المنطقة تحظى بشعبية كبيرة بين المصطافين.



قال ريك نوغنت، مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا "إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للفيضانات، يرجى وضع الخطط اللازمة، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في حدائق الكرفانات ويخيمون على طول الجداول والممرات المائية الأخرى".



أضاف نوغنت أن "تساقط أغصان الأشجار والفيضانات المفاجئة هي أكبر المخاطر.. من فضلك لا تقود سيارتك عبر مياه الفيضانات".



كما وردت تقارير عن تلوث نظام إمدادات المياه المحلي في جنوب شرق فيكتوريا. وحذرت السلطات من أن شرب ماء الصنبور غير المغلي قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة.



نجت ملبورن من أسوأ الأحوال الجوية ولكنها شهدت هطول كمية كبيرة من الأمطار.



تستعد ولايتا جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز أيضًا للعواصف مع استمرار تعرض الساحل الشرقي المكتظ بالسكان للبلاد لسوء الأحوال الجوية.