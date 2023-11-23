إعدام آلاف الطيور في ألمانيا والدنمارك بسبب انفلونزا الطيور

أدى تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن بألمانيا إلى إعدام عشرات الآلاف من الديوك الرومية أمس، وفقا لمسؤولين محليين.



وقامت مزرعة في بلدية لفيتزران شمال غرب ألمانيا بإعدام 25 ألف طائر.



وقالت وزارة الزراعة في شفيرين إن الفيروس هو النوع الفرعي "إتش 5 إن 1" شديد العدوى من إنفلونزا الطيور.



وقال وزير الزراعة تيل باكهاوس: "يخشى أن يكتسب تفشي المرض مزيدا من الزخم في ضوء موسم البرد القادم".



وتم اكتشاف سلالة "إتش5إن1" من إنفلونزا الطيور في مزرعة في منطقة كوكسهافن بشمال ألمانيا، حسبما أعلنت المنطقة يوم الأربعاء. وتم إعدام كل ما في تلك المزرعة من طيور.



كما تم اكتشاف هذه السلالة أيضا في ألمانيا في يوليو.



يشار إلى أن الأنفلونزا، التي تنتشر عن طريق الطيور البرية، موجودة في ألمانيا منذ سنوات.



وفي الدنمارك، قالت إدارة الطب البيطري والأغذية، أمس، إنه من المقرر أن يتم إعدام نحو 2700 من طيور الدراج في مزرعة دواجن دنماركية تقع بالقرب من الحدود الألمانية بعد اكتشاف مرض أنفلونزا الطيور هناك.



وتقع مزرعة طيور الدراج المتضررة بالقرب من بلدة توندر، على الجانب الآخر من الحدود مع ألمانيا.



وتم إنشاء منطقة حماية ومنطقة مراقبة داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات و10 كيلومترات على التوالي. وسوف يتم تطبيق الإجراءات في البداية لمدة 30 يوما.