عاصفة أوفيليا تصل إلى اليابسة في كارولينا الشمالية مصحوبة بأمطار غزيرة

وصلت العاصفة الاستوائية أوفيليا إلى اليابسة على ساحل ولاية كارولينا الشمالية، اليوم السبت، واجتاحت المناطق الساحلية برياح شديدة وارتفاع خطير لمستوى المياه، بحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وقال مركز الأعاصير في تحديث إن الرادارات وطائرات رصد الأعاصير والمراقبون على الأرض أكدوا أن أوفيليا وصلت إلى الشاطئ في حوالي الساعة السادسة و15 دقيقة صباحاً بالقرب من إمرالد أيسل مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترا في الساعة.

أضاف المركز أن بؤرة العاصفة تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب كيب لوكاوت.

وبحسب مركز الأعاصير، من المتوقع حدوث فيضانات تهدد الحياة ناجمة عن العاصفة في أجزاء من شرق ولاية كارولينا الشمالية وجنوب شرق فرجينيا، لكن من المتوقع أيضا أن تضعف أوفيليا بعد وصولها اليابسة. ومن المتوقع أن تتجه أوفيليا شمالاً اليوم السبت ثم تتحول إلى الشمال الشرقي غداً الأحد.

وتنبئ العاصفة بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياح والأمطار الغزيرة التي يصل منسوبها إلى 18 سنتيمترا في أجزاء من نورث كارولينا وفيرجينيا ومن 5 إلى 10 سنتيمترات في بقية منطقة وسط المحيط الأطلسي حتى الغد.