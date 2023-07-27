"العالمية للأرصاد الجوية": يوليو الحالي الشهر الأكثر احترارا على الإطلاق

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن أن شهر يوليو الحالي 2023 سيكون الشهر الأكثر احترارا وسخونة على الإطلاق، وستكون الثلاثة أسابيع الأولى من الشهر هي الأكثر دفئا لمدة ثلاثة أسابيع مسجلة.

وذكرت المنظمة - في تقرير استندت فيه إلى معلومات وبيانات مركز كوبرنيكس لخدمة تغير المناخ الذي يموله الاتحاد الأوروبي - أن درجات الحرارة تلك ارتبطت بموجات الحر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والتي كان لها إلى جانب حرائق الغابات في بلدان مثل كندا واليونان تأثيرات كبيرة على صحة السكان هناك والبيئة والاقتصاد .

ونوهت المنظمة إلى أن يوم 6 يوليو قد تجاوز الرقم القياسي المسجل في شهر أغسطس من عام 2016 وذلك بتحطيم رقم المتوسط العالمي اليومي لدرجة حرارة الهواء السطحي وبما جعله أكثر الأيام حرارة على الإطلاق بينما تأخر يومي 5 يوليو و7 يوليو بقليل.

وأكدت المنظمة الدولية أن متوسط درجة الحرارة العالمية تجاوز مؤقتا عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة خلال الأسبوعين الأول والثالث من يوليو الجاري، مشيرة إلى أن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر كان أعلى بكثير من القيم التي لوحظت سابقا في ذلك الوقت من العام وذلك منذ شهر مايو وبما مثل مساهمة في يوليو الحار بشكل استثنائي.

وقال السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيترى تالاس إن الارتفاعات القياسية لدرجات الحرارة هي انعكاس للواقع القاسي لتغير المناخ، وحذر من أنها تعتبر نذيرا للمستقبل وبما يؤكد الحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن هذا الأمر بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.