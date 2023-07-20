شاهد.. طيار يقاوم الرياح الشديدة ويهبط بطريقة احترفية في مطار هيثرو
أظهر مقطع فيديو عرضته صحف ومواقع أجنبية لحظة هبوط طيار سعودي باحترافية عالية في مطار هيثرو ببريطانيا رغم رياح قوية كانت تعترض مساره.
وأبان الفيديو تعلق الطائرة التابعة للخطوط السعودية في الهواء لبعض الوقت قبل أن يختار الطيارالتوقيت المناسب للهبوط بسلام بعد لحظات عصيبة عاشها بسبب قوة الرياح.
وبحسب صحف ومواقع أجنبية فإن الطيار كان يصارع و يقاوم شدة الرياح بصعوبة حتى نجح في التحكم بالطائرة وأعاد توازنها، وتمكن من الهبوط في مطار هيثرو بسلام وبطريقة مثالية لم تسبب أي إزعاج للركاب.
طيار سعودي يهبط باحترافية عالية بطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار هيثرو رغم قوة الرياح ✈️💨 pic.twitter.com/1UYvkMfBsw— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) July 19, 2023
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