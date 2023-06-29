دراسة: الأطباء الهولنديون يقتلون الأشخاص المصابين بالتوحد والإعاقات الذهنية

تم قتل ما يقرب من 40 شخصاً تم تحديدهم على أنهم مصابون بالتوحد أو معاقين ذهنياً بشكل قانوني في هولندا بين عامي 2012 و2021، وفقا لتحقيق أجرته جامعة كينغستون البريطانية في حالات القتل الرحيم الهولندية.

وكشف دراسة بريطانية أن خمسة أشخاص تقل أعمارهم عن 30 قتلوا بناء على طلبهم اعتبروا التوحد السبب الوحيد أو الرئيسي لقرارهم إنهاء حياتهم.

مع هذه الحالات، تساءل الخبراء عما إذا كان القانون الذي يسمح للأطباء بقتل المرضى الذين يقبلون على الانتحار عن طريق الحقن المميتة قد انحرف كثيراً عن أهدافه الأولية عند إقراره في عام 2002.

وقال كاسبر راوس، أستاذ الأخلاقيات والصحة العامة في جامعة غينت البلجيكية، إن أنواع المرضى الذين يسعون إلى الانتحار بمساعدة الطبيب قد تغيرت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين في كل من هولندا وبلجيكا، حيث يعتبر ذلك قانونياً أيضاً.

وأوضح راوس بأنه عندما أصبحت هولندا أول دولة تقنن القتل الرحيم البشري، ركز النقاش على المصابين بالسرطان-وليس المصابين بالتوحد.

يجب على المرضى تلبية المتطلبات الصارمة بما في ذلك المعاناة من مرض عضال يسبب ألماً جسدياً أو عقلياً "لا يطاق" ليكونوا مؤهلين للقتل الرحيم — لكن الأطباء يقررون في النهاية من هو المؤهل.

في فترة 10 سنوات تقريباً التي ركزت عليها الدراسة، قرر ما يقرب من 60.000 شخص الموت عن طريق القتل الرحيم في هولندا، وفقا للجنة مراجعة القتل الرحيم التابعة للحكومة الهولندية. ومن بين هذه الوفيات، أصدرت اللجنة وثائق وبيانات عن 900 حالة في مسعى يتسم بالشفافية.

نظر باحثو جامعة كينغستون في تلك الحالات الـ 900 ووجدوا أن 39 منهم يعانون من التوحد أو الإعاقة الذهنية. من بين 39، كان 18 حالة أصغر من 50 عاماً.

استشهد العديد من المرضى بعدد من الأمراض العقلية والجسدية والمتعلقة بالعمر كسبب لإنهاء حياتهم-بما في ذلك الشعور بالوحدة التي لا تطاق.

ومع ذلك، ذكر ثمانية أشخاص أن السبب الوحيد لمعاناتهم هو العوامل المتعلقة بإعاقتهم الذهنية-مثل العزلة الاجتماعية، ونقص استراتيجيات المواجهة، وعدم القدرة على التكيف مع التغيير أو الحساسية المفرطة للمنبهات.

وشككت أخصائية الرعاية التلطيفية في جامعة كينغستون، إيرين توفري ويني، وهي من معدي التقرير الرئيسيين، في أخلاقيات إنهاء حياة المصابين بالتوحد.

وقالت ويني: "ليس هناك شك في أن هؤلاء الناس كانوا يعانون. لكن هل المجتمع موافق حقاً على إرسال هذه الرسالة، أنه لا توجد طريقة أخرى لمساعدتهم ومن الأفضل أن تكون ميتاً".

كان أحد الأشخاص الثمانية الذين تم الاستشهاد بهم في الدراسة رجلاً مصاباً بالتوحد في سن 20. أبلغ عن شعوره بالتعاسة منذ الطفولة وكان يتعرض للتنمر بانتظام، وفقاً لملاحظات قضيته.

كان الرجل "يتوق إلى الاتصالات الاجتماعية لكنه لم يتمكن من التواصل مع الآخرين" وقرر في النهاية أنه يريد الموت لأن "الاضطرار إلى العيش على هذا النحو لسنوات كان خطأ كبيراً".

انزعج الطبيب النفسي الهولندي الدكتور برام سيزو من هذا الاتجاه.

وقال سيزو: "بعضهم متحمس تقريباً لاحتمال الموت. يعتقدون أن هذه ستكون نهاية مشاكلهم ونهاية مشاكل أسرهم."

في ثلث حالات الانتحار، قرر الأطباء الهولنديون أنه "لا يوجد احتمال للتحسن" للأشخاص المصابين بالتوحد والإعاقات الذهنية، وفقا للدراسة.

كان مدير مركز أبحاث التوحد بجامعة كامبريدج، سيمون بارون كوهين، قلقاً من أن الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الإعاقات قد لا يدركون تماماً قرار إنهاء حياتهم. ووصف الأمر بأنه "بغيض" أنه لم يتم تقديم المزيد من الدعم لهم وبدلا من ذلك تم "القتل الرحيم".