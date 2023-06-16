مدن صينية تسجل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

سجلت عدة مدن في شمال الصين ارتفاعات قياسية في درجة الحرارة هذا الأسبوع أعلى من المألوف، وأدى ارتفاع الحرارة إلى إجهاد إمدادات الكهرباء في البلاد ودفع السلطات إلى إجراء تدريبات محاكاة للطوارئ.

ومنذ مارس الماضي تشهد الصين درجات حرارة أعلى من المعتاد، ويتوقع خبراء الطقس أن تشهد جميع أنحاء البلاد طقسا شديد السوء يمكن أن يفوق موجة شديدة الحرارة في العام الماضي استمرت لأكثر من شهرين.

وأمس الخميس أصبحت شيجياتشوانغ في إقليم خبي أول عاصمة إقليمية تسجل 40 درجة مئوية هذا العام، وفقا لما ورد في وسائل إعلام محلية. وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن مدينتي تشانغجياكو وتشنغدو في الإقليم نفسه سجلتا درجات حرارة قياسية في يونيو.

وبحلول العاشرة صباحا (0200 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية عددا كبيرا من التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تسجل العاصمة بكين غدا السبت درجة حرارة تتراوح بين 37 و39 مئوية. ورفع مرصد تيانجين للأرصاد الجوية مستوى التحذير إلى اللون الأحمر مع توقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 مئوية.

وبسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة فرضت الشركات المشغلة لشبكات الكهرباء حالة التأهب القصوى.

وأجرت إدارة الطاقة الوطنية الصينية أمس الخميس تدريبات طوارئ للكهرباء على شبكة شرق الصين التابعة للشبكة الوطنية، لمحاكاة ارتفاع وانقطاع التيار الكهربائي بهدف إعداد آليات للإنذار المبكر وإدارة الكهرباء.

كما اتخذت شركتا الكهرباء والماء الحكوميتان في شنغهاي أمس الخميس إجراءات لتوفير احتياجات الكهرباء والمياه في فصل الصيف لمنع تكرار العجز الذي شهدته البلاد في العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، سجلت شنغهاي أكثر أيام مايو سخونة منذ أكثر من قرن.