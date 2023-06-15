اعتقال مدير مشرحة أهم جامعة في العالم بعد سرقة وبيع أعضاء بشرية

ألقت الشرطة الأميركية القبض على سيدريك لودج، مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد، أمس الأربعاء، بتهم وجهت له وزوجته وآخرين بالتورط في مؤامرة واسعة لسرقة وبيع أعضاء بشرية كان قد تم التبرع بها لصالح البحث والتعليم.

ونقلت صحيفة "بوسطن هيرالد" أن لائحة اتهام فيدرالية كبرى لهيئة المحلفين تفيد بأن لودج، 55 عاما، أمضى سنوات في استقبال الأعضاء وأجزاء الجثث التي تم التبرع بها لبرنامج الهدايا التشريحية بكلية الطب وكان من المفترض أن يتم حرقها، حيث كان أحيانا يأخذ البقايا إلى منزله في ولاية نيو هامبشاير، قبل بيعها إلى ولايات أخرى.

وأوضح المدعي العام أن مدير مشرحة في مدينة بوسطن وزوجته وخمسة أشخاص آخرين يواجهون اتهامات بالاتجار في الأعضاء البشرية والتآمر مع شبكة وطنية لشراء وبيع بقايا بشرية، ولفتت اللائحة الاتهامية إلى أن بعض الزبائن تمكنوا من دخول المشرحة وفحص الجثث لاختيار الأجزاء التي يرغبون في شرائها.

اتُهم مدير المشرحة وزوجته ببيع وشحن أعضاء وأجزاء من الجسم، أحيانًا حتى من خلال خدمة البريد الأميركية، بين عامي 2018 و2023.

في إحدى المرات اتُهم مدير المشرحة بالسماح لامرأة ورجل بدخول مشرحة الجامعة لاختيار ما يودان شرائه. وبحسب الاتهامات، اختارت المرأة وجهي جثتين اشترتهما من مدير الجثث مقابل 600 دولار.

من جانبها، أكدت كلية الطب في جامعة هارفارد أن المدير تم طرده من عمله في شهر مايو الماضي، فيما وصف المدعي العام الأمر بأنه "بالغ البشاعة لأن العديد من الضحايا تطوعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة العلم".

وأعلنت الجامعة أنها ستحقق في البرنامج التطوعي والممارسات الجنائزية من أجل تحسين الوضع الأمني.

كان لدى المتطوعين خيار التبرع بأجسادهم بعد وفاتهم إلى كلية الطب بجامعة هارفارد لأغراض التدريس. بعد ذلك، عادة ما يتم حرق الجثث وإما إعادتها إلى أسرة المتطوع أو دفنها في ماساتشوستس، حيث تقع الجامعة.

وتعتبر جامعة هارفارد من أقدم وأهم الجامعات في العالم وليس الولايات المتحدة فقط، وتتميز هذه الجامعة ببرامجها الدراسية التي تجعل من طلابها أعلامًا هامة في جميع المجالات، وأكثر ما يميز هذه الجامعة هو الميزانية الضخمة التي تساوي أحيانًا ميزانية دول بأكملها والمخصصة فقط للتعليم وتطوير العلوم من خلال الجامعة.