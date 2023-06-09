عكس السلم المتحرك اتجاهه فجأة فكانت الكارثة.. فيديو

أصيب ما لا يقل عن 14 شخصًا - حالة ثلاثة منهم خطيرة - عندما عكس سلم متحرك في محطة مترو أنفاق مزدحمة في كوريا الجنوبية اتجاهه بشكل غير متوقع، مما دفع الركاب إلى الأرض.

التقط مقطع فيديو أمني اللحظة التي توقفت فيها القلوب، حيث أصبح السلم المتحرك في محطة مترو أنفاق مزدحمة في بوندانج جنوب سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، يسير عكس الاتجاه في توقيت مزدحم صباح أمس الخميس.

في الفيديو، يبدأ السلم المتحرك، الذي من المفترض أن يصعد، بالنزول فجأة، مما أدى إلى هبوط الراكبين المذعورين في الطابق السفلي وينتهي بهم الأمر إلى كومة بشرية يزداد حجمها عند قاعدة السلم المتحرك.

تلقت خدمة الإطفاء الكورية الجنوبية مكالمات حول الحادث في الساعة 8:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية(يونهاب)، قالت الشرطة ومسؤولو الإطفاء إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى إصاباتهم خطيرة في الظهر والساقين. وعولج 11 آخرون من إصابات طفيفة.

وتظهر الصور التي التقطت في مكان الحادث أول المستجيبين وهم يقدمون الإسعافات الأولية للضحايا، بما في ذلك امرأة ترقد على الأرض في المخرج رقم 2 في المحطة.

تم في وقت لاحق السيطرة على السلم المتحرك، وقالت إدارة الإطفاء إنها تخطط للتحقيق في سبب الحادث.

وقال أحد شهود الحادثة ويبلغ من العمر 68 عامًا: "اعتقدت أن الناس كانوا يصورون فيلمًا عن الكوارث بعد رؤية الكثير من الناس يتجمعون حول المخرج المسيَّج".

أجرت شركة صيانة فحصًا شهريًا للسلالم المتحركة في مايو ولم تبلغ عن أية مشكلات، فيما تقوم وكالة سلامة المصاعد الكورية بفحص السلالم المتحركة بشكل منفصل مرة كل عام.

وتتولى وحدة الشرطة القضائية الخاصة بالسكك الحديدية التابعة لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل مسؤولية الوصول إلى حقيقة الحادث.