مقتل عائلة ذبحاً في تونس.. والقضاء يشتبه في الابن

تحفظت السلطات القضائية في تونس على شخصين بشبهة القتل العمد، على خلفية جريمة قتل زوجين وابنتهما الصغيرة ذبحاً، في حي الحبيب بصفاقس.

ويحقق الأمن والقضاء في ملابسات مقتل الزوجين وابنتهما، مع اشتباه السلطات في الابن، وهو أحد الشخصين اللذين تحفظت عليهما السلطات.

وكان الابن أبلغ السلطات عن الجريمة وادعى أنه اتصل بالأسرة مراراً عبر الهاتف دون أن يتلقى رداً قبل أن يعود إلى المنزل ويقف على هول الجريمة التي وقعت ليل الأربعاء/الخميس.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس هشام الكسيبي إن القضاء وجه شبهة القتل العمد إلى الابن، وإلى صديق له كان يرافقه.

وذكرت تقارير أن الشرطة عثرت على سكين كبير على مسافة من مقر سكن الضحايا فيما تنتظر السلطات القضائية والأمنية ما ستكشف عنه نتائج تشريح الطب الشرعي للمساعدة في التحقيقات.

وبحسب المعلومات التي أوردها الكسيبي تعمل الضحية الأم أستاذة تقنية فيما يعمل الزوج موظف حكومي متقاعد، ولا يتعدى عمر الطفلة 12 عاماً.

وتسود حالة من الغضب مدينة صفاقس بينما نشر متعاطفون صور الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي.