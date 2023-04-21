شركة في بنغلاديش تسعى لدعم شبكة الكهرباء بطاقة مستمدة من بطاريات التوك توك

تسعى شركة ناشئة في بنغلاديش للاستفادة مما يتبقى من كهرباء في بطاريات سيارات الاجرة الكهربائية المعروفة بالتوك توك بعد توفقها من العمل خلال الليل، ومن ثم اضافة تلك الطاقة الكهربائية المتبقية في الشبكة العامة للكهرباء.

وتمتلئ شوارع العاصمة دكا بالصخب المستمر من بين جوقة الأبواق ورنين الأجراس والسيارات الصاخبة وعربات الريكشا ، ويمكنك سماع صوت الطنين الكهربائي لسيارات الأجرة المفتوحة ذات العجلات الثلاث في المدينة، والتي تسمى توك توك، وهي تتجول في المدينة.

ووسط هذه الفوضى، اكتشفت شركة سول شير الناشئة في بنغلاديش فرصة للاستفادة من طاقة التوك توك الكهربائي المقدر عدده بـ 2.5 مليون في البلاد وتحويلها إلى "محطة طاقة افتراضية.

فعندما يعود التوك توك إلى المرآب في نهاية الليل، فإنه يعود ولا يزال في مخزون بطاريته 30٪ من الكهرباء" ، كما يقول رئيس المشاريع في شركة سول شير، سالم اسلام ويضيف "إذا تمكنا من إعادة ذلك إلى الشبكة عندما يكون الطلب مرتفعًا حقًا، فسيكون ذلك مذهلاً."

وتدعي الشركة الناشئة أن الكهرباء المتبقية في هذه البطاريات يمكن أن توفر ما يصل إلى 20٪ من طاقة الدولة عندما يكون الطلب في أعلى مستوياته. كما سيتم إعادة شحن المركبات بين عشية وضحاها عندما يكون الطلب على الشبكة في أدنى مستوياته.

وتامل سول شير في أن يساعد مصدر الطاقة المحمول هذا في استقرار شبكة الطاقة في بنغلاديش - ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد. ويقول إسلام: "إن الطلب يتزايد باستمرار على الكهرباء، لأن السكان يتزايدون أيضًا، ومع تحسن سبل عيش الناس ، تزداد أيضًا متطلباتهم من الطاقة".

وأطلقت الشركة برنامجها التجريبي، المسمى سولو موبيلتي، في عام 2021. ودخلت في شراكة مع 15 مرآب توك توك لتحديث بطاريات حوالي 40 مركبة وبدأت في جمع البيانات عن الأميال وأنشطة المركبات ذات الثلاث عجلات.

ويقول إسلام إن البطاريات الذكية تستهلك طاقة أقل بنسبة 40٪ من بطاريات الرصاص الحمضية. بالإضافة إلى ذلك، يتم شحن بطاريات الليثيوم أيون في غضون ست ساعات فقط، أي حوالي نصف وقت بطاريات الرصاص الحمضية، وهي أخف وزنًا وأكثر كفاءة. وعلى الرغم من أنها باهظة الثمن وتكلف أكثر من الضعف مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية ، إلا أنها تدوم حتى خمس مرات أطول، كما يقول إسلام.

بدأ محمد ديلوار حسين، الذي كان يقود سيارة توك توك في ضاحية تونجي في دكا منذ أكثر من عقد، في استخدام بطارية ذكية العام الماضي. يقول إنه عزز أرباحه الشهرية بنسبة 50٪ لأنه يستطيع القيام برحلات أكثر بشحنة واحدة، ويشعر أن هذه البطاريات قد حسنت صحة المدينة لأنه لم يعد يتنفس الأدخنة السامة المنبعثة من بطارية الرصاص الحمضية. وتجاوز طموحات شير سول إلى ما هو أبعد من ذلك فهي تريد تحويل قطاع الطاقة بأكمله في بنغلاديش من خلال خيوط متعددة .

في عام 2015، بدأت الشركة في بناء شبكات صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية من نظير إلى نظير تسمح للأسر التي لا تملك ألواح شمسية بشراء الطاقة الزائدة من الآخرين في المجتمع باستخدام نظام زيادة الرصيد المحمول. حتى الآن ، قامت بتركيب 118 شبكة صغيرة في جميع أنحاء البلاد. جمعت الشركة الناشئة 6 ملايين دولار حتى الآن.



كما تقوم الشركة بتركيب أنظمة الألواح الشمسية للمنازل والمباني التجارية ، ولديها 27 ميغاواط للتركيب في خط الأنابيب ، كما يقول إسلام والتي يمكن أن تساعد زيادة الطاقة الشمسية الدولة في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، ويمكن لهذه الشبكات الصغيرة حتى إعادة الطاقة الزائدة إلى الشبكة الوطنية كما يقول الإسلام.

