عاصفة ثلجية تودي بحياة شخصين وتتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في كندا

لقي شخصان مصرعهما وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص بعد أن ضربت عاصفة ثلجية أمس اثنتين من أكثر مقاطعات كندا سكانا.



وانقطعت الكهرباء عن ما يقل قليلا عن مليون شخص في مقاطعة كيبيك وعن نحو 110 آلاف في مقاطعة أونتاريو.



وعكفت شركات الإمداد بالكهرباء في المقاطعتين على العمل لاستعادة الكهرباء، وعرض رئيس الوزراء جاستن ترودو تقديم المساعدة الاتحادية إذا اقتضى الأمر ذلك.