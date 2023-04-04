للمرة الأولى.. ظهور صورة الملك تشارلز الثالث على طوابع البريد ببريطانيا

من المقرر أن تظهر صورة الملك تشارلز الثالث، لأول مرة، على طوابع البريد في بريطانيا، اعتبارا من اليوم، إلا أن صورة الملكة إليزابيث الثانية ستظل موجودة على الطوابع في بريطانيا لفترة من الوقت في المستقبل.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم، بأن صورة الملك تشارلز، التي تم تعديلها وفقا لتصميم للفنان مارتن جينينجز، لاستخدامها على عملات معدنية يتم طرحها لحساب دار سك العملة الملكية، ستظهر على جميع الطوابع الجديدة.

ولن يتم بيع الطوابع الجديدة في مكاتب البريد أو لدى تجار التجزئة الآخرين، حتى نفاد الطوابع التي تظهر عليها صورة الملكة إليزابيث والدة الملك تشارلز.

وقال ديفيد جولد، مدير الشؤون والسياسة الخارجية بدار سك العملة الملكية، إن الملك تشارلز طلب استخدام المخزون الحالي بدلا من إتلافه.

وأوضح جولد أن "الملك أعطى توجيهات واضحة للغاية، بأنه لا يرغب في إتلاف أي شيء. إنه لم يرغب في أن يتم تمزيق الطوابع، أو التخلص من المخزون".

جدير بالذكر أن الطابع الجديد يُظهر رأس تشارلز ورقبته وهو ينظر ناحية اليسار، كما فعل من قبله جميع الملوك منذ ظهور الملكة فيكتوريا على "بيني بلاك"، وهو أول طابع بريد في العالم، في عام 1840.