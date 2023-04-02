مأساة «ريان» تتكرر.. طفل يسقط في بئر عمقها 120 مترا في سورية

تكررت حادثة الطفل المغربى ريان الذى سقط فى بئر العام الماضي ولقى حتفه رغم ساعات طويلة من عمليات البحث والإنقاذ، تكررت الحادثة المأساوية اليوم فى مدينة كوبانى السورية، بعد سقوط طفل يبلغ من العمر 8 سنوات فى قرية ديهابان فى بئر ارتوازية تبلغ عمقها 120.

وبحسب المرصد السوري فلا تزال محاولات إنقاذ الطفل في القرية مستمرة منذ ساعات. والطفل عالق بعمق 40-50 متراً داخل البئر، فيما لا يملك المنقذون سوى وسائل بدائية تستخدم في حفر الآبار الارتوازية، لعدم توفر معدات حديثة.

وأظهر مقطع مصور تجمع العشرات من أهالي القرية وفرق الإنقاذ محاولين إخراجه من بين تلك المياه التي تغمر البئر.

يذكر أن الطفل المغربي ريّان توفي في حادثة مماثل عندما سقوط في 1 فبراير 2022 في بئر في قرية إغران، إقليم شفشاون شمال المغرب، تبعها محاولات إنقاذٍ مكثفة، ولكنَّ الحادثة انتهت بإعلان وفاته في 5 فبراير.

ووقعت الحادثة عندما سقط الطفل ذو الخمسة أعوام في البئرٍ العميقة القريبة من منزله وبقي عالقاً فيها على عمق 32 متراً لمدة خمسة أيام وسط متابعة من وسائل إعلام عربية وعالمية، تخلَّلها عملية إنقاذ مشتركة بين أفراد الوقاية المدنية وخبراء الإنقاذ والتربة والطبوغرافيا وذلك في سعي حثيث لإنقاذه.

